Feuerwehr und Polizei sind am Montagvormittag um 9.45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Forchheim alarmiert worden. Dort war ein Rauchmelder zu hören und Rauchgeruch festzustellen. Durch die eintreffende Streifenbesatzung wurde die betreffende Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Auf dem Herd wurde angebranntes Essen festgestellt. Der Wohnungsinhaber war nicht zu Hause. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung gelüftet und mittels Wärmebildkamera überprüft. Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung zur Verhütung von Bränden wurden aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Offenes Feuer war noch nicht ausgebrochen.