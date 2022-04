Am Samstag, 30. April, finden in der Christuskirche in Forchheim zwei Konzerte des Quartetts Quadro Nuevo statt.

Um 17 Uhr spielt die Band ein Kinderkonzert mit klassischen Liedern für Jung und Alt. Die Melodien für Kinder werden mit Herz und Hand auf unterschiedlichen Instrumenten gespielt. Die vier Musiker erklären ihre Instrumente und tragen traditionelle Kinderlieder vor.

Das Abendkonzert „Mare“ beginnt um 20 Uhr. Die Band schreibt dazu: „Mare ist Musik gewordenes Wellenrauschen. Mare ist südliche Meeresbrise, die seit jeher die Fantasie des Mitteleuropäers beflügelt. Mare erglänzt in allen betörenden Klangfarben eines unbekannten Paradieses und duftet nach Dolce Vita, reifen Zitronen und gelben Bikinis.“

Die Vorverkaufsstellen für die beiden Konzerte sind die Pfarramtsbüros von Christuskirche und St. Johannis in Forchheim zu den jeweiligen Bürozeiten, das Mehrgenerationenhaus-Bürgerzentrum in der Paul-Keller-Str. 17 sowie der Fröscher-Markt in der Bamberger Str. 28 in Forchheim . red