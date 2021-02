Ein bisschen Freude und gute Laune möchte die Gemeinde Weilersbach seinen Dorfjüngsten während der schwierigen Corona-Zeit vermitteln, in der auch Faschingsveranstaltungen nicht stattfinden können.

Maskenprämierung

Deshalb die Idee: Eine große Maskenprämierung, zu der alle Kinder im Alter bis 13 Jahren aus der Gemeinde Weilersbach eingeladen sind.

Und so geht es: Jedes Kind kann ab sofort und noch bis zum Aschermittwoch, 17. Februar, maximal bis zu drei Bilder im Faschingskostüm per E-Mail schicken an bgm@weilersbach.de. Bitte Name, Adresse und das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten nicht vergessen.

Collage im Internet

Die Bilder werden als Collage im Internet veröffentlicht und sollen zur Aufmunterung dienen. Wer teilnehmen, aber nicht veröffentlicht werden will, soll dies bitte in der E-Mail vermerken.

Mit Hashtag posten

Die Fotos können auch in den sozialen Medien gepostet werden. Dabei sind folgende Hashtags zu verwenden: #faschingweilersbach, #weilersbach und #weilersbachhelau. Jeder Teilnehmer erhält als Dankeschön einen kleinen Preis. Die drei schönsten Kostüme werden extra prämiert.

Bürgermeister Marco Friepes sowie die Mitglieder des Kulturausschusses freuen sich über eine rege Teilnahme. red