Das Schulfest der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt stand ganz im Zeichen des Jahresmottos „Fit und gesund“. Danach richteten sich auch die Angebote der Klassen und des Elternbeirats, die die Bereiche „gesunde Ernährung“, „Bewegung – Entspannung“ und passende Information bedienten.

Durch eine Kooperation mit der Gesundheitskasse AOK kamen fast alle Schüler bereits in den Vorwochen in den Genuss eines fachkompetenten 90-minütigen Ernährungsworkshops, und nicht nur die Ernährungspyramide wurde so für alle zum bekannten Fachbegriff. Auch dass gesunde Ernährung und Bewegung Hand in Hand gehen sollten und dass nicht bei jedem Produkt, bei dem „gesund“ draufsteht, gesund drin ist, wurde durch anschauliche Zucker- und Fettausstellungen schnell klar.

In der Konsequenz wurden am Fest Obstspieße, Melonenschiffchen, Obstsalat , frischer Eistee, Kartoffelspalten mit Quarkdip und eine riesige Auswahl an Broten mit fleischfreien Aufstrichen hergestellt. Bei den Getränken wurde ganz bewusst auf den Verkauf süßer Limonaden verzichtet. Für die Bewegung wurde gleich am Eingang durch einen Fitness-Check für Geist und Körper, durch einen Orientierungslauf am Schulgelände, mit Zirkuskunststücken auf dem Hartplatz und bei den Ninja Warriors in der Turnhalle gesorgt. Sehr entspannt ging es dagegen in den Klassenräumen der Erstklässler zu, die Yoga für Kinder präsentierten und zum Mitmachen ermunterten.

Schulleiterin Anette Mohnlein war begeistert und überrascht zugleich von der überaus großen Besucherresonanz und konnte von vielen der 600 Schüler oft nicht nur ein Familienmitglied, sondern sogar die ganze Familie begrüßen, die nur zu gerne zumindest einen Teil der Angebote wahrnahmen und sich die gesunden Speisen und Getränke schmecken ließen.

Umrahmt wurde das Fest von den Ukulele-Klassen der 4. Jahrgangsstufe und durch den ersten offiziellen Auftritt der Bandklasse der 5. Jahrgangsstufe. red