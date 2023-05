Eine umfangreiche Tagesordnung mit Neuwahlen hatte der Umweltarbeitskreis des CSU- Kreisverbandes Forchheim abzuarbeiten. Heinz Marquart stellte sich wieder für den Vorsitz zur Verfügung. Er wurde ebenso einstimmig wiedergewählt wie seine Stellvertreter, Margareta Loskarn und Reinhold Müller . Ein vierköpfiges Team, bestehend aus Helmut Pfefferle, Peter Eismann, Martin Voll und Walter Hofmann ergänzen den Vorstand.

Vorsitzender Heinz Marquart vermeldete laut Pressemeldung der Partei zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes einen zunächst nicht erwarteten Erfolg: Seit Jahren sorgten sich die Mitglieder des Arbeitskreises um die Reinigung von Abwässern, insbesondere von Rückständen verschiedener Chemikalien. Nun teilte der Stimmkreisabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende Michael Hofmann dem Arbeitskreis und der Gemeinde Hausen mit, dass es gelungen sei, im Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtages 250.000 Euro zur Verfügung zu stellen, um ein Pilotprojekt zu starten. Damit sollen mit einer neuen Technik, entwickelt von der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen, in einer vierten Reinigungsstufe Mikroschadstoffe wie zum Beispiel Kosmetika und Medikamentenreste unschädlich gemacht werden. Die Kläranlage in Hausen böte sich für den auf drei Jahre angelegten Versuch an, der dortige Bürgermeister Bernd Ruppert und sein Amtskollege Benedikt Graf von Bentzel haben sich nach Angabe von MdL Hofmann sofort sehr aufgeschlossen gezeigt. red