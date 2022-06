Die Kreishandwerkerschaft Forchheim hat einen neuen Kreishandwerksmeister: Christian Jaklin übernimmt das Amt von Werner Oppel. Gleichzeitig wurde bei der Mitgliederversammlung auch der Vorstand neu gewählt.

Vor der Wahl bedankten sich die Anwesenden bei Oppel für die in den vergangenen 21 Jahren geleistete Arbeit. Er gehörte dem Vorstand der Kreishandwerkerschaft als Kreishandwerksmeister seit 2001 an. In diesem Ehrenamt hat er in den vergangenen Jahren mit hoher Einsatzbereitschaft und Engagement zum Erhalt und weiteren Ausbau der Kreishandwerkerschaft sowie zu einem engen Zusammenhalt aller neun Innungen beigetragen. In den Jahren seiner Tätigkeit organisierte er drei Maestromärkte in der Forchheimer Innenstadt, Handwerkspolitische Frühschoppen, Werbekampagnen, Annafesttreffen, Handwerkerkundgebungen, eine Fahrt nach Berlin zum Bundestag und Fahrten zur Handwerksmesse und noch vieles mehr.

Mit Werner Oppel verliert das Handwerk einen hoch engagierten Ehrenamtsträger, der über zwölf Ehrenämter ausübt. Auch im Vorstand der Handwerkskammer für Oberfranken war er seit über 15 Jahre aktiv beteiligt. Gleichzeitig scheidet aus dem Vorstand Metzgermeister Hans Derbfuß aus Gräfenberg aus.

Bei ihnen allen bedankte sich auch der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Oberfranken, Reinhard Bauer, der die Leitung der Wahl übernommen hatte. Einstimmig wurde anschließend Christian Jaklin zum neuen Kreishandwerksmeister gewählt. Christian Jaklin ist seit elf Jahren Obermeister der Bau-Innung Forchheim und Sachverständiger im Bauwesen. Er bedankte sich für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird, und versicherte, dieses Votum auch zu rechtfertigen. Als wichtigste Ziele seiner künftigen Ehrenamtsarbeit als Kreishandwerksmeister hat er sich die Gewinnung neuer Betriebe für die Innung , die Forcierung der Fachkräftegewinnung und die Stärkung der Innungen im Territorium gesetzt. Dabei hofft er auf die Unterstützung aller Obermeister und Innungsmitglieder.

Zu seinem Stellvertreter wurde Johannes Lange , Obermeister der Schreiner-Innung Forchheim , gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Erwin Held, Maler- und Lackierer-Innung Forchheim Stadt und Land, Steffen Oppel, Klempner-, Installateur- und Heizungsbauer-Innung Forchheim und Markus Wagner , Fleischer-Innung Forchheim . Die Revisionskommission der Kreishandwerkerschaft besteht künftig aus Doris Hollmann, Friseur-Innung Forchheim , Peter Schmidt , Metallhandwerker-Innung Forchheim und Hans Derbfuß, Fleischer-Innung Forchheim . red