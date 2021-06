Neu besetzt wurde in diesem Jahr das Quartiersmanagement (QSS) im Katharinenspital Forchheim : Melanie Schneider, examinierte Krankenschwester und seit 2019 für das BRK in Forchheim tätig, übernahm den Stadtteiltreff in der Bamberger Straße 3-5 in Forchheim von Jenny Salagean, die aus persönlichen Gründen ausschied. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Quartiersmanagement für die Innenstadt steht nicht nur den Bewohnern der stiftischen Seniorenwohnanlage Katharinenspital Forchheim zur Seite, die Aufgaben sind weit gesteckt: Die Stelle mit den Themen-Schwerpunkten Senioren, stiftische Seniorenbetreuung und Servicestelle (BRK) – kurz Quartiersmanager-Senioren-Servicestelle (QSS) – bietet den Senioren der gesamten Stadt Forchheim und Umgebung Beratung im Bereich selbstständiges Wohnen und Pflege an. Zudem ist bei der QSS der Stadtteiltreff im Katharinenspital Forchheim mit Mittagstisch, Events und Angeboten angesiedelt.

Die QSS wurde 2019 geschaffen. Als großes Ziel des Stadtteiltreffs wurde damals definiert, die Bewohner der Innenstadt zusammenzuführen, um der Anonymität der Moderne zu entfliehen.

Dies findet unter anderem durch verschiedene Events, zum Beispiel durch Bürgerversammlungen und Kulturabende des Stadtarchivs statt. Melanie Schneider möchte so bald wie eben in der Corona-Pandemie möglich wieder Angebote machen, zunächst zum Beispiel Gottesdienste unter freiem Himmel. red