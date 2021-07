Eine 67-jährige Opel-Fahrerin überholte am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße in Richtung Gosberg bei Elsenberg einen Traktor der Marke New Holland. Beim Wiedereinscheren streifte sie dessen linken Vorderreifen. Beide Unfallbeteiligten entfernten sich im Anschluss unerlaubt, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Während die Überholerin von zu Hause aus den Polizeinotruf wählte, sucht die Polizeiinspektion Forchheim noch nach dem Traktorfahrer. Hinweise werden an die Telefonnummer 09191/7090-0 erbeten.