Mit Karl Heinl haben die Stadtwerke Ebermannstadt einen langjährigen Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Im September 1973, also vor fast 48 Jahren, begann Heinl seine Ausbildung zum Industriekaufmann bei den Stadtwerken . Er erkannte schon sehr früh, dass nur mittels EDV die große Aufgabenflut zu bewältigen ist. Er erlebte in fast einem halben Jahrhundert das Wachstum der Stadtwerke mit, formte den technologischen Fortschritt mit und gestaltete die Entwicklung maßgeblich mit. Bei vielen Projekten war er der Initiator und Kümmerer. Geschäftsführer Jürgen Fiedler dankte seinem langjährigen kaufmännischen Stellvertreter bei einer Feier in kleiner Runde. red