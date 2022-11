Der Musikverein Forchheim-Buckenhofen lädt ein zu einem ganz besonderen Konzert der „Buckenhofener Blasmusik “, einer der Premiummarken im Verein. Denn das 24-köpfige Ensemble hat Grund zum Feiern.

Seit nunmehr zehn Jahren begeistert Dirigent Markus Schirner mit seiner Truppe die Fans der böhmisch-fränkischen Blasmusik bei zahlreichen Konzerten , zum Beispiel am Annafest in Forchheim und bei den legendären Weinfesten des Musikvereins vor dem Forchheimer Rathaus.

So wird das Konzert „Feuerwerk der Blasmusik “ am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr in der Eggerbachhalle in Eggolsheim zum kleinen Jubiläum. Passend dazu machen die Musikerinnen und Musiker sich selbst und ihrem Publikum ein besonderes Geschenk: Der Fernsehmoderator Georg Ried vom Bayerischen Rundfunk (unter anderem „Mit Blasmusik durch Bayern“) wird mit seiner Expertise und mit kurzweiliger Unterhaltung durch das Programm führen.

Der Kartenvorverkauf läuft bei der Volksbank Forchheim, Hauptstraße 39, der Volksbank Buckenhofen, Raiffeisenstraße 1, und bei „Steffis Blumen-Handwerk“ in der St.-Josef-Straße 2.

Saalöffnung ist bereits um 18 Uhr. Vor dem Konzert und in der Pause werden den Gästen Getränke und hausgemachte Brotzeiten angeboten. Alle Infos unter mv-fb.de. red