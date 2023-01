Am vergangenen Freitagmorgen ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Kneipe in der Innenstadt von Forchheim gekommen. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Dies teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch mit.

Am 6. Januar gegen 2.30 Uhr kam es den Angaben zufolge zu einem Streit zwischen einer Gruppe aus mindestens drei bis vier unbekannten Tätern und einem 31-jährigen und einem 29-jährigen Mann vor der Kneipe „Paletti“ in der Bamberger Straße. Hierbei verpassten die bislang unbekannten Schläger den beiden Männern mehrere Faustschläge.

Im Laufe der Auseinandersetzung stürzte der 31-Jährige und lag am Boden. Einer der unbekannten Täter schlug ihm daraufhin mit einer Glasflasche ins Gesicht. Die Auseinandersetzung wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Diese schritten ein und kümmerten sich um den am Boden liegenden 31-Jährigen. Die Täter flüchteten in verschiedene Richtungen. Die beiden Geschädigten erlitten Frakturen im Gesicht und mussten durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter waren laut Zeugenaussagen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Der Mann, der mit der Flasche zuschlug, trug ein rot-weißes, großkariertes Flanellhemd. Ein Weiterer soll eine schwarze Jacke getragen haben. Die Beamten der Polizei Forchheim haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. pol