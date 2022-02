Die Stadt Forchheim teilt mit, dass am 1. März von etwa 8 bis 14.30 Uhr die Durchfahrt am Paradeplatz Forchheim für den gesamten Verkehr gesperrt wird.

Radfahrer und Fußgänger können passieren. Die Zufahrt zur Tiefgarage Paradeplatz bleibt frei. Grund für die Gesamtsperrung sind der Abbau der Naturstein-Mariengruppe mit einem Autokran und der Abtransport durch die Fachleute eines Steinmetzbetriebes.

Die Mariengruppe wird laut Pressemitteilung vorerst im städtischen Gartenamt fachgerecht eingelagert. Die sorgfältige Restaurierung der Figuren sei geplant, diese Arbeiten müssten noch vergeben und beauftragt werden.

„Wenn unser Paradeplatz fertiggestellt ist und wir in Forchheim den vermutlich schönsten Platz in Oberfranken genießen können, wird auch die Mariengruppe an ihren bekannten Standort zurückgekehrt sein“, erklärt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein ( SPD ).

Bushaltestellen werden verlegt

Bereits ab Montag, 14. Februar, und zwar bis auf weiteres, müssen aufgrund der Neugestaltung des Paradeplatzes in Forchheim die Bushaltestellen direkt am Paradeplatz (Nordseite) verlegt werden.

Es werden deshalb jetzt Ersatzhaltestellen in der Nürnberger Straße bei der Bäckerei Postler/Foto-Brinke für die Buslinien 261 (Richtung Omnibusbahnhof/Reuth), 262 (Richtung Forchheim-Süd) und 264 (Richtung Pinzberg), in der Klosterstraße nach dem Café Schmitt bei dem Vodafone-Shop für die Buslinien 206, 266 und 223 bei den Fahrten Richtung Bahnhof (ZOB) und in der Schönbornstraße am Nürnberger Tor für die Buslinien 216 (Richtung Oesdorf) und 224 (Richtung Neunkirchen am Brand) eingerichtet.

Fahrgäste werden gebeten, auch die Hinweise an den Haltestellen zu beachten. red