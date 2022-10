Nach dem großem Erfolg im Frühjahr lädt der Liederverein Forchheim erneut zum Konzert . Geboten wird Mozarts letztes Werk „Requiem“ – unvollendet, epochal und umrankt von mysteriösen Begebenheiten. Der Klangkörper besteht aus vier Solisten, großem Chor und Orchester. Die Aufführung findet am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Eggolsheim statt. Einlass ist ab 16 Uhr. Karten gibt es über den Liederverein unter liederverein-forchheim.de, Telefon 09191/5850, im Ticketshop Kefferstein, Hornschuchallee 21 in Forchheim , und in der Marktgemeinde Eggolsheim, Rathaus, Zimmer 010, Telefon 09545/444-136 und -137, sowie an der Abendkasse. Foto: Gisela Steinlein