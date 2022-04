Die Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehren im Landkreis Forchheim fand online statt. Die Sitzung, welche von Kreisjugendfeuerwehrwart Christian Wolfrum zusammen mit dem Jugendfeuerwehrausschuss organisiert und abgehalten wurde, fand live aus dem Feuerwehrhaus Wiesenthau statt.

Wolfrum berichtete, dass im vergangenen Jahr in den 73 Jugendfeuerwehren im Landkreis rund 580 Jugendliche aktiv waren. Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die Vorstellung und Verabschiedung der neuen Jugendordnung Die Delegierten stimmten den Änderungen einstimmig zu. Demnach gehören nun die 29 Kinderfeuerwehren mit ihren 413 Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren zur Jugendfeuerwehr des Landkreises Forchheim .

Nicht ganz einfach gestaltete sich die Wahl des neuen Kreisjugendfeuerwehrauschusses. Hier musste parallel zum Onlinemeeting über eine Abstimmungsplattform geheim gewählt werden. Kreisbrandrat Oliver Flake leitete die Wahl, bei der Meike Szemeitat für den Bezirk 1, Nadja Klement aus Pautzfeld für den Bezirk 2 und Fabian Hofmann aus Obertrubach für den Bezirk 3 als Zuständige gewählt wurden.

Tobias Scheuering aus Wüstenstein trat nach neun Jahren nicht mehr zur Wahl an. Ihm folgt Fabian Schnell aus Unterleinleiter für den Bezirk 4 nach. Die Kasse ist weiterhin in den Händen von Lena Weiskopf. Anna Büttner aus Oesdorf hat weiter die Funktion der Schriftführerin inne.

Landrat Hermann Ulm ging in seinem Grußwort auf die Folgen der Pandemie ein, welche auch für die Jugendfeuerwehren sehr schwerwiegend waren. Er freute sich aber, dass so langsam wieder die ersten Präsenzveranstaltungen stattfinden. Er lobte das Engagement der Feuerwehren und den Zusammenhalt in der Pandemie. Als weitere Gäste waren MDL Sebastian Körber sowie zahlreiche Führungsdienstgrade der Kreisbrandinspektion dabei.

Auch die Fachbereiche wurden auf Vorschlag des Ausschusses besetzt. Neu im Team ist Ramona Frank aus Heroldsbach, sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit. Und folgt auf Andreas Hofmann. Sabrina Scholz aus Buckenhofen leitet den Fachbereich Kinderfeuerwehren. André Scholz leitet weiterhin den Fachbereich Übungsplatz und Christoph Amon aus Weilersbach den Fachbereich Wettbewerbe.

Kreisjugendfeuerwehrwart Wolfrum freute sich auf die Zusammenarbeit des neuen Teams. Ein besonderer Dank galt Nadja Klement und KBM Christian Sailer, die vor Ort bei der Betreuung der Technik unterstützten. red