Die Jugendblaskapelle St. Laurentius Obertrubach konnte mit 20 Musikern unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Armin Häfner aus Rüsselbach ihre erste öffentliche und größere Musikprobe nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen auf der sogenannten „Altarsteinbühne“ am Ortseingang von Obertrubach abhalten. Unter den Musikern musste aber sicherheitshalber noch ein Abstand von mindestens 1,50 Metern während der Musikprobe eingehalten werden.

Sogar einige Zuhörer waren gekommen, die den Blasmusikklängen begeistert lauschten, die sie wegen der Corona-Pandemie schon so lange nicht mehr live hören konnten. Es wird jedoch noch bis Herbst dauern, bis wieder ein öffentliches Konzert stattfinden kann. Denn man habe lange nicht mehr in größerer Besetzung proben können, so Dirigent Häfner. „Angedacht ist eine Serenade im Herbst mit Zuschauern“, macht Häfner schon mal Lust für die Zuhörer, verknüpft mit eigener Vorfreude , dann endlich wieder vor größerem Publikum mit voll besetzter Konzertstärke und hoffentlich dann auch allen 34 Musikern auftreten zu können.

Die rund 80 Quadratmeter große Natursteinbühne, die Zweiter Bürgermeister Bernd Reichel vor etwa zwei Jahren am Rande seiner Wiese am Fuße des Altarsteins anlegen ließ, wird aber bereits am Mittwoch, 14. Juli, um 19.30 Uhr Schauplatz einer muskalischen Premiere mit Zuschauern des Theatersommers werden, wenn die zwei Franken Lorriane Bühl und Franz Zwosta hier aufspielen. „Was Sie schon immer über Franken wissen wollten ... aber sich bisher nie zu fragen trauten“ heißt ihr musikalisches Stück, das in witziger , schelmischer wie spitzbübischer Weise durch die Höhen und Tiefen der fränkischen Landschaft und ihres Liedgutes führt. Karten dafür gibt es im Vorverkauf für 17 Euro bei der Tourist-Info im Rathaus oder direkt beim Theatersommer unter Telefon 09245/9880. Thomas Weichert