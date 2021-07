Zu einem Verkehrsunfall an einer Engstelle in Gößweinstein ist es am Montag gekommen. Am Morgen fuhr ein 23-jähriger Brummifahrer von Gößweinstein in Richtung Behringersmühle. Ihm entgegen kam eine 18-jährige Frau mit ihrem Seat Ibiza. An einer Engstelle fuhren beide mit ihrem Fahrzeug zu weit in der Mitte und stießen zusammen, wobei niemand verletzt wurde. Das Auto der jungen Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Schaden von 10 000 Euro.