Immer öfter häufen sich laut Mitteilung der Marktgemeinde Neunkirchen am Brand in letzter Zeit die Sichtungen von Schmierereien, Verunreinigungen und Sachbeschädigungen auf öffentlichem Grund wie zuletzt am Bushäuschen an der Wegscheide in Ermreuth. Auch das vermehrte Bekleben von Schildern und Stromkästen mit Fußballvereinsaufklebern werde immer mehr zum Problem.

„Es ist einfach schändlich, dass mit öffentlichen Geldern realisierte Projekte so mit Füßen getreten werden“ erklärt Bürgermeister Martin Walz ( CSU ) in der Pressemitteilung, „viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, unsere Vereine und Institutionen setzen sich Tag für Tag für unsere herrliche Marktgemeinde ein, helfen ehrenamtlich und versuchen unseren Ort zu verschönern. Diesen Menschen gegenüber ist ein solches Verhalten einfach nur respektlos.“ Auch sei der Bauhof viel zu oft mit der Beseitigung der Schmierereien belastet.

Die Kosten dafür belaufen sich demnach gerne auf mehrere Zehntausend Euro im Jahr.

Wer Zeuge einer solchen Sachbeschädigung wird, wird gebeten, die Polizei oder das Ordnungsamt zu informieren. red