Am Donnerstagnachmittag ist ein landwirtschaftlicher Arbeiter bei einem Fahrzeugbrand in der Gemeinde Plech (Kreis Bayreuth) mit dem Schrecken davongekommen. Als er mit seinem Holzvollernter aus dem Wald bei Bernheck in Richtung Firma fuhr, um Feierabend zu machen, fing es plötzlich unter der Motorhaube seines Arbeitsgeräts an zu qualmen. Gedankenschnell verließ der 25 Jahre alte Mann das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr . Nur wenige Sekunden später stand die Arbeitsmaschine in Flammen . Ausschlaggebend für das Feuer war ein technischer Defekt . Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers zügig verhindern. Da der Holzvollernter beinahe komplett ausbrannte, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 000 Euro.