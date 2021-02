Am Donnerstag gegen 15 Uhr sind in der Färbergasse in Neunkirchen am Brand zwei Personen dabei beobachtet worden, wie sie eine Hauswand mit Farbe besprühten. Sie hinterließen dabei den Schriftzug "DOPE" an der Hauswand und verursachten einen geschätzten Schaden von rund 1000 Euro.

Da ein Zeuge im Zusammenhang mit der Schmiererei zwei Personen beobachtet hatte, sucht die Polizei nun nach einer weiblichen und einer männlichen Person im Alter von 20 bis 25 Jahren. Die Frau hatte blondes Haar und trug eine schwarze Mütze . Sie war bekleidet mit einer bunten Jacke mit Karomustern. Die Forchheimer Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 09191/7090-0.