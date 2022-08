Mit den Neuwahlen und der Verabschiedung von Gerhard Lang als Adjutant standen zwei wichtige Punkte auf der Tagesordnung der Dienst- und Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Reifenberg .

Vorsitzender Gerhard Lösel begrüßte die Teilnehmer am Feuerwehrhaus in dem kleinen Bergdorf. Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Marco Friepes wurden nahezu alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Vorsitzender Gerhard Lösel und sein Stellvertreter Sebastian Hofmann bleiben auf ihren Posten. Der bisherige langjährige Schriftführer Reinhard Olbrich stellte sich nicht wieder zur Wahl, sein Amt übernimmt Katrin Förtsch. Neu in der Vorstandsriege ist Vanessa Schmitt, die zur Jugendvertreterin gewählt wurde.

Die weiteren Posten: Kassier Stefan Franek, Beisitzer Kathrin Franek und Tobias Kropfelder, Kassenprüfer Yvonne Kemmerth und Stefanie Kropfelder.

Bevor es zur Neuwahl gegangen war, blickten Kommandant Alexander Förtsch und Vorsitzender Lösel auf das Vorjahr zurück, das eher ein ruhiges war. Nach Förtsch gehören der aktiven Mannschaft 27 Feuerwehrfrauen und -männer an, die zweimal gerufen wurden: zu einem Brandeinsatz sowie zu einer Personenbergung mit Drehleiter. Außerdem gab es eine gemeinsame Übung mit der Patenwehr aus Weilersbach.

Nicht viel zu berichten gibt es laut Vorsitzendem Lösel aus dem Vereinsleben: lediglich die Teilnahme an der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weilersbach sowie coronabedingt die Ausrichtung einer „Reifenberger Kerwa light“ im Oktober letzten Jahres.

Mitglieder habe man aktuell 121. Das Erfreuliche: Zwei neue Mitglieder konnten aufgenommen werden.

Zum Schluss wurde Gerhard Lang von Bürgermeister Friepes offiziell als Zweiter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Reifenberg verabschiedet. 36 Jahre war Lang als Adjutant der zweite Mann der aktiven Truppe. Bei der Kommandantenwahl 2021 sagte er „Es ist genug“ und legte das Amt des Kommandantenstellvertreters in jüngere Hände, in die von Alexander Förtsch.

In einer kleinen Laudatio würdigte Bürgermeister Friepes den langjährigen Einsatz von Gerhard Lang und bedankte sich bei ihm namens der Gemeinde für seinen jahrzehntelangen Adjutantendienst. dia