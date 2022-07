Die Modulare Truppmannausbildung (MTA) ist das Erlernen der Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst. Das abgeschlossene Modular berechtigt zur Teilnahme am Einsatzdienst. Für die Teilnehmer bedeutet es: Investititon von Freizeit, ehrenamtliches Engagement, aber eben auch den Erwerb von umfassenden Grundlagen, um seinen Mitmenschen im Notfall bestens zu helfen.

Kürzlich war es bei der Weilersbacher Feuerwehr soweit. 30 angehende Feuerwehrfrauen und -männer haben die MTA Teil 1 erfolgreich abgeschlossen. Wegen der Corona-Einschränkungen wurde die theoretische Ausbildung erstmalig im Landkreis über ein Online-Lernverfahren durchgeführt.

Dabei konnten sich die Teilnehmer ihre Zeit frei einteilen, um die einzelnen Module samt kleiner Prüfung am Ende durchzugehen. Die praktischen Übungen konnten in den letzten Monaten dann in Präsenzübungen durchgeführt werden. Die Übungen fanden in Weilersbach , Kirchehrenbach und Ebermannstadt statt.

Da konnten die Feuerwehranwärter dann auch andere Fahrzeuge wie die Drehleiter sowie andere Feuerwehren kennenlernen.

Auch Bürgermeister Marco Friepes machte sich ein Bild vor Ort und gratulierte abschließend gemeinsam mit Kommandant Michael Henkel den 30 Teilnehmern aus den Feuerwehren Ebermannstadt, Stadelhofen, Morschreuth, Gößweinstein, Reifenberg, Kirchehrenbach und Weilersbach sowie dem dritten Zug (technische Ortung). Ebenso dankte Kommandant Henkel allen Ausbildern, federführend bei Zugführer Thorsten Dennerlein, bei Gruppenführer Patrick Wunner und bei allen Helfern und Prüfern, die viel Zeit in die Vorbereitungen und die Übungen selbst investiert haben. dia