Tödliche Verletzungen hat eine 84-jährige Fußgängerin am späten Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Forchheim erlitten. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde die Forchheimerin von einem vorbeifahrenden Lastwagen erfasst.

Die Polizei ermittelt

Beamte der Polizeiinspektion Forchheim übernahmen die Ermittlungen zur Unfallursache . Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte die Rentnerin gegen 11.05 Uhr die Fahrbahn der Bayreuther Straße in einem Baustellenbereich zu überqueren. Aus bislang unbekannter Ursache wurde die ältere Dame mittig auf der Fahrbahn von der Zugmaschine ohne Auflieger eines 61-jährigen Lastwagenfahrers erfasst und mehrere Meter mitgerissen.

Ersthelfer

Ersthelfer und der verständigte Rettungsdienst leiteten unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein, jedoch ohne Erfolg. Die Frau starb noch an der Unfallstelle . Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an, der die Polizeibeamten bei der Klärung der Unfallursache unterstützen soll. Die Bayreuther Straße blieb bis circa 14.30 Uhr für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. pol