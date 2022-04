Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Streitberg im Fränkische-Schweiz-Verein fand heuer satzungsgemäß wieder im Frühjahr statt, nachdem die Versammlung im vorigen Jahr wegen Corona auf November verlegt werden musste. Eingeladen wurde zu Vereinsmitglied, Günther Sponsel vom gleichnamigen Gasthof in Oberfellendorf.

Gleich zu Beginn sprach Dritter Bürgermeister Günther Schürer ein Grußwort für den Markt Wiesenttal . Die drei FSV-Ortsgruppen seien ein wichtiger Bestandteil im gesellschaftlichen Leben der Marktgemeinde, sagte er. Neben der Pflege von Volks-und Brauchtum liege der Schwerpunkt der Vereinsaufgaben im Unterhalt des über 200 Kilometer langen Wanderwegenetzes.

Für den Vorsitzenden Toni Eckert, in Personalunion auch Wanderwart und Kulturreferent, gab es neben den laufenden Vereinsaufgaben wenig zu berichten. Die Umsetzung des Projektes „Genussregion Wandern Fränkische Schweiz“ funktioniere. Ansprechpartner seien die betroffenen Gemeinden.

Jugendbeauftragte Ingrid Saal hofft, dass heuer mit der Lockerung der Corona-Regeln wieder mehr los sein kann. Das Gleiche wünscht sich Carola Lorenz als Trachtenbeauftragte. „Nachdem keine Umzüge stattfanden, konnten wir unsere schöne Tracht auch nicht zeigen“, so ihr Fazit.

Für den verhinderten Schatzmeister Werner Kraus erstattete Klaus Krotsch den Kassenbereicht. Revisorin Gerlinde Stenglein-Windisch bescheinigte geordnete, finanzielle Verhältnisse. So stand der Entlastung des Vorstands nichts im Wege.

Der Arbeitsplan für das Jahr 2022 sieht einiges vor: Zum Projekt „Virtuelle Rekonstruktion der Burg Streitberg“ sagte Vorsitzender Eckert, dass man noch hochbau- und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen benötige. Die FSV-Ortsgruppe Streitberg wurde 1902 gegründet und ist heuer 120 Jahre alt geworden. Gefeiert wird jedoch erst im nächsten Jahr vereinsintern auf der „Neideck“. Für Ende August ist eine Wanderung mit Start in Obertrubach geplant.

Zum Jubiläum „50 Jahre Markt Wiesenttal “ steuert der Fränkische-Schweiz-Verein Streitberg Führungen auf Burg Streitberg bei. Auf dem Programm stehen weiterhin eine Ausflugsfahrt nach Kronach auf die Feste „Marienberg“, die Bewirtung beim Fränkische-Schweiz-Marathon sowie die Mitgestaltung der Streitberger Kirchweih , soweit es Corona erlaubt.

Am Ende der Versammlung stand eine besondere Ehrung an. Marga Eckert ist seit 50 Jahren Mitglied im Fränkische-Schweiz-Verein. Vorsitzender Toni Eckert würdigte ihre Verdienste. Die heutige Ehrenvorsitzende stand von 1993 bis 2008 an der Spitze der FSV-Ortsgruppe Streitberg. In der 15-jährigen Amtszeit konnte die Mitgliederzahl verdoppelt werden, sie beläuft sich heute auf 270. Bedeutende Veranstaltungen waren ein Renaissancefest auf der „Neideck“, die Ausrichtung des Heimattages der Fränkischen Schweiz, 90 Jahre Binghöhle sowie die Erforschung der Streitberger Tracht. hl