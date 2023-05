Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen/Forchheimer Grüne Liste hat ein neues Vorstandsteam gewählt, nachdem sich die bisherigen Sprecher Petra Nathan und Marco Neubauer aus beruflichen wie privaten Gründen nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stellten. Andrea Hecking wurde zur neuen Sprecherin und Markus Dietz zum neuen Sprecher gewählt, wie der Ortverband mitteilte.

Hecking, Lehrerin am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim , und Dietz, Elektroingenieur und Informationstechniker bei Siemens Energy, bringen demnach ihre Leidenschaft für „grüne“ Politik und ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft in ihre neuen Positionen ein.

Als Sprecherin des Ortsverbands wolle Andrea Hecking ihre langjährige Erfahrung als Lehrerin nutzen, um die Themen Bildung, Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Markus Dietz bringe seine berufliche Expertise für Energietechnik und Digitalisierung ein, um in Themen der Energie- und Mobilitätswende zukunftsfähige Lösungsstrategien zu entwickeln.

Als Beisitzer wurde der Biologe und Stadtrat Johannes Mohr in das Team gewählt, der den Ortsverband vor allem in Naturschutzthemen und im Fachbereich der Ökologie unterstützen soll. Fabiola Reges-Huber wurde in ihrem Amt als Kassierin bestätigt.

Das nächste Treffen des Ortsverbandes findet in lockerer Runde am Mittwoch, 7. Juni, um 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle am Paradeplatz statt. red