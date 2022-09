Die Deutsche Bahn informiert über Fahrplanänderungen auf der folgenden Strecke: Linie ICE 28 Hamburg – (Binz) – Berlin – Leipzig (– Jena) – Erfurt – Nürnberg – München. Auf Grund von Brückenarbeiten im Bereich München-Laim kommt es von Freitag, 4. November, 23.30 Uhr bis Montag, 7. November, 5 Uhr zum Zugausfall beziehungsweise zu Umleitung und Ausfall der Zwischenhalte Würzburg /Nürnberg München sowie veränderten Fahrzeiten. Mehrere ICE-Züge enden/beginnen in Nürnberg Hauptbahnhof und fallen zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof aus. Mehrere ICE-Züge werden zwischen Würzburg Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof über Augsburg Hauptbahnhof umgeleitet und halten nicht in Nürnberg Hauptbahnhof und Ingolstadt Hauptbahnhof. Um Beachtung der 20 bis 45 Minuten späteren Ankunft/früheren Abfahrt der Züge in München Hauptbahnhof wird gebeten. Einige ICE-Züge kommen bis zu 15 Minuten später in München an beziehungsweise fahren bis zu 15 Minuten früher in München ab. red