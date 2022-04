Die Erzählkugel des Künstlers Peter Schwenk, die die Geschichte von Kirchehrenbach erzählt, bleibt dank der Heimatfreunde doch in Kirchehrenbach . Wie Bürgermeisterin Anja Gebhardt ( SPD ) den Gemeinderat informierte, hat der Heimatverein die Kugel für 12 000 Euro inzwischen erworben und den Antrag gestellt, dass das Kunstwerk nach Ablauf der Zweijahresfrist am bisherigen Standort des Skulpturenwegs als erstes Kunstwerk am Fuße des Walberlas bleiben kann. 9000 Euro Zuschuss gibt es dafür aus dem Regionalbudget.

Auf diesem gemeindlichen Grundstück will der Verein einen Ort der Ruhe und Besinnung mit einer Ruhebank neben der Erzählkugel schaffen. Dafür wollen die Heimatfreunde weitere 2000 Euro aus ihrer Vereinskasse investieren.

Rainer Gebhardt ( SPD ) brachte jedoch ein anderes Grundstück für die Kugel samt Ruheplatz ins Gespräch – allerdings auf Privatgrund. „Wir sollten uns beim Heimatverein bedanken, dass die Kugel nicht Richtung Forchheim weggerollt ist“, so Siegfried Adamis ( SPD ) Kommentar.