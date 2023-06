Bei einem Elternaktionstag der Kita Schlawiener in Wiesenthau gestalteten mehrere Eltern neue Spiel- und Sitzmöglichkeiten für ihre Kinder selbst.

Entstanden ist dabei eine riesige Matschküche, mehrere neue Sitzmöglichkeiten, eine Gartenspielstraße für Autos sowie ein Mini-Hochbeet für die jüngeren Kinder mit Gießkannenhalterung.

Schon vorab haben sich Eltern in verschiedene Projektgruppen eingeteilt und am vergangenen Samstag ihre Pläne in die Tat umgesetzt. Es wurde gesägt, geschliffen, gestrichen, vieles aus bereits vorhandenen Materialien, die Eltern zur Verfügung stellten. sam