Stolz auf seine Arbeit in den Abteilungen präsentierte sich der Sportverein Buckenhofen am Wochenende seinen Mitgliedern und allen Interessierten. Unterstützt wurde der SVB – als einziger Partner im Landkreis Forchheim – an diesem Tag von seinem neuen Kooperationspartner, der AOK Gesundheitskasse, die den „Tag der offenen Tür“ bzw. des offenen Vereinsgeländes mit fachkompetent betreuten Angeboten zu Gleichgewicht und gesunder Ernährung sowie einem Fußfühlparcours zur Schulung der sensitiven Wahrnehmung bereicherte.

Die Abteilungen selbst luden zu Schnupperangeboten in die Sportarten ein und so konnten kleine und große Gäste bei den Handballern ihre Wurf- und Treffsicherheit sowie koordinative Fähigkeiten überprüfen, bei der Turn- und Gymnastikabteilung an kleinen Line-Dance-Einheiten, Geräteeinführungen an der Calisthenics-Anlage oder der Familienchallenge „Wer baut die höchste Pyramide?“ teilnehmen. Fußballerische Qualitäten wurden beim Ablegen des DFB-Fußballabzeichens oder dem Paule-Schnupperabzeichen mit Urkunden belohnt. Besondere Magneten für alle kleinen Besucher waren zudem eine Hüpfburg mit Rutsche und für alle Mutigen die lustigen „Bubble Balls“. Auch für die Verpflegung der Gäste war selbstverständlich gesorgt und neben Bratwurst, Kuchen, Eis und Popcorn stand auch Alternativen wie Veggieburger, frische Melone und selbst zubereitetes Müsli auf der Speisekarte.

Im Rückblick auf den ersten Vereinstag zogen die verantwortlichen Organisatoren ein positives Fazit. Das Sportgelände der „Buckis“ war von Beginn an gut besucht, ständig war auf den beiden Plätzen etwas los und auch beim Wettergott konnte man sich bedanken, dass er sich gut um eine weitere wichtige Rahmenbedingung gekümmert hat. red