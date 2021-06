Der Landgasthof Zehner in Drosendorf will erweitern und reichte daher einen Bauantrag bei der Marktgemeinde Eggolsheim ein. Geplant ist ein neues Gebäude mit Rezeption sowie Gastraum und Gästezimmern.

Zukünftig will die Brauerei Först in Drügendorf einen Teil der bestehenden Hoffläche als Wirtsgarten und Freischankfläche nutzen. Beiden Vorhaben stimmten die Marktgemeinderäte in der Sitzung des Bau-, Umwelt-, Energie-, Landschafts- und Forstausschusses zu.

Weitere Vorhaben

Als Ersatz für eine baufällige Halle soll in der Gemarkung Götzendorf eine neue Lagerhalle im Außenbereich errichtet werden. Auch diesem Antrag entsprachen die Marktgemeinderäte.

Da die Straße im Bereich des Baugebietes Weingarten in Unterstürmig fertiggestellt ist, wurde sie nach dem bayerischen Straßen- und Wegegesetz gewidmet. Sie heißt künftig „Marterlwiese“, wie die Räte beschlossen haben.

In Kauernhofen darf eine private Wärmeleitung im Bereich von Bergstraße-Neuwiesenstraße verlegt werden. Ob gleichzeitig die Telekom diese Trasse zur Verlegung von Leitungen nutzt, müsse der Bauherr selbst herausfinden, hieß es.

Weil unter der künftigen Bahntrasse des ICE noch eine stillgelegte Abwasserleitung verläuft, muss der Markt Eggolsheim die Kosten in Höhe von 22 000 Euro für deren Verdämmung tragen. Die Marktgemeinderäte ermächtigten Bürgermeister Claus Schwarzmann, die dafür nötige Leitungsvereinbarung mit der DB Netz AG zu unterzeichnen.