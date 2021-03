Einer der Vorstandsmitglieder der Volksbank Forchheim ist Alexander Brehm, der in dem beschaulichen Dörfchen Dürrbrunn in der Gemeinde Unterleinleiter wohnt. Dort wohnt auch Unterleinleiters Bürgermeister Alwin Gebhardt (DWV). Nun hatte die Volksbank Forchheim 1500 Euro übrig, die sie gerne für einen gemeinnützigen Zweck spenden wollte. "Und da kamen wir zwei ,Dürrbrunner Buam' dann auf die Idee, dass unsere Grundschule dieses Geld für ihre Projekte gut gebrauchen könnte", sagt Gebhardt.

Bei seinen Vorstandskollegen in der Volksbank stieß Brehm mit diesem Vorschlag auf offene Ohren und deshalb konnte nun ein Spendenscheck in dieser Höhe an die neue Rektorin Antje Ullmann und an die Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Birgitt Männlein überreicht werden. Gebhardt bezeichnete die Schulleiterin , die seit Septmeber letzten Jahres neue Rektorin ist, "als ständig sprudelnden Quell für neue Ideen und Verbesserungsvorschläge" an der erst kürzlich generalsanierten Schule.

Brehm besuchte einst selbst die Schule in Unterleinleiter und freut sich , dass der Förderverein nun Neues dafür für die Kinder anschaffen kann.

Gedacht ist an einen Bewegungsparcours oder andere Projekte, die die Gemeinde ebenfalls unterstützen will. Derzeit besuchen 37 Schüler die vier Klassen der Grundschule . Die Anzahl der Schüler soll nach der Prognose aber künftig deutlich ansteigen. Thomas Weichert