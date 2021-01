Als eine 56-jährige Alfa-Romeo-Fahrerin am Donnerstag in Neunkirchen von der Friedhofstraße links in die Forchheimer Straße einbog, übersah sie dabei einen entgegenkommenden 77-jährigen Autofahrer. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eine 34-jährige Skoda-Fahrerin übersah am Donnerstag eine über den Fußgängerüberweg laufende 59-jährige Frau. Die durch den Unfall leicht verletzte Fußgängerin wurde ins Klinikum gebracht. Ein Sachschaden an dem Fahrzeug ist nicht entstanden.

Am Donnerstag kam auf der Erlanger Straße in Neunkirchen am Brand ein 50-jähriger BMW-Fahrer aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und beschädigte Ziergräser sowie einen Naturstein. Die dabei entstandene Schadenssumme konnte bislang nicht geklärt werden.