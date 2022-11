In der VR Bank Bamberg-Forchheim hängt ab sofort ein Defibrillator . Das Erste-Hilfe-Instrument befinde sich im SB-Bereich und sei jederzeit zugänglich und sei selbsterklärend, teilt die VR-Bank in einem Pressetext mit.

Der plötzliche Herztod ist weltweit Todesursache Nummer eins, allein in Deutschland verantwortet er mehr als 100.000 Tote pro Jahr. Über 82 Prozent der Opfer versterben tragischerweise, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft – Momente, in denen der Einsatz eines Defibrillators Leben retten kann. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort gehen Kommunen oder Hilfs- und Rettungsorganisationen auch auf eine ortsansässige Bank als Kooperationspartner zu. So auch hier in Gräfenberg .

In der Vergangenheit konnte bereits in einigen Geschäftsstellen der VR Bank Bamberg und Forchheim ein Defibrillator installiert werden, ab sofort ergänzt auch die Filiale am Gräfenberger Marktplatz die Liste. Die Anforderungen: Ein zentral gelegener und geschützter Raum, der möglichst barrierearm und jederzeit zugänglich ist – der SB-Bereich der Bank bietet diese. Dort steht das Gerät Kunden , Mitarbeitern und Passanten 24 Stunden zur Verfügung. Das grüne Defibrillator-Rettungszeichen, ein Herz mit einem Kreuz, markiert am Schaufenster die Position des Gerätes, dessen Bedienung selbsterklärend und intuitiv ist.

Sollte ein lebensgefährliches Kammerflimmern vorliegen, liefert der Apparat per Tastendruck Anweisungen und Hinweise. Dadurch kann jeder Passant bis zum Eintreffen des Notarztes eine lebensrettende Beatmung und Herzdruckmassage durchführen. Um die regelmäßige Wartung und Pflege des Gerätes kümmert sich die Stadt Gräfenberg . Die VR Bank Bamberg-Forchheim hat das Projekt mit einer Spende in Höhe der Anschaffungskosten unterstützt und übernimmt außerdem die erforderliche Stromversorgung für den künftigen Betrieb. red