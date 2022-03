Die CSU und MdB Silke Launert laden zu einem Austausch via Videokonferenz zum Thema „Ukraine – Spielball Putins “ am Mittwoch, 2. März, um 19 Uhr. Jürgen Hardt , außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion , wird zusammen mit Launert eine Einschätzung der Ereignisse geben. Anmeldung per E-Mail an bayreuth@csu-bayern.de oder Telefon 0921/764300 red