Zur Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Kunreuth /Weingarts konnte Vorsitzender Edwin Rank zahlreiche Mitglieder sowie den CSU-Kreisvorsitzenden Michael Hofmann begrüßen. Bei den Neuwahlen wurde Edwin Rank ohne Gegenstimme als Ortsvorsitzender bestätigt.

Einstimmig wurden als stellvertretende Ortsvorsitzende Sandra Schmitt und Michaela Engelhardt wiedergewählt. Auch Schatzmeister Werner Schneider und Schriftführer Matthias Kügel wurden in ihrem Amt bestätigt sowie erstmals Ferdinand Dürrbeck als Digitalbeauftragter gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Hans Schmitt sowie Andreas Antes berufen. Zu Beisitzern wurden Thomas Simmerlein, Vroni Kaul, Hans Engelhardt, Anna Stein, Georg Hötzelein, Katja Albrecht und Vereinswirt Jeorgo Vasileiadis gewählt.

Im Anschluss ging MdL Hofmann auf den Ausgang der Bundestagswahlen ein. Zwar wäre aus seiner Sicht mit einem Kanzlerkandidat Markus Söder der Wahlkampf sicherlich anders verlaufen, aber ein Sieg der Union wäre auch mit ihm nicht gewiss gewesen. Hofmann übte auch Kritik an Söder, der sich mit seinen Äußerungen in Richtung Kanzlerkandidat Laschet nicht immer als guter Teamplayer gezeigt hätte. Hofmann plädierte nach dem Abschneiden der Union nun für deutliche innerparteiliche Konsequenzen. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes standen dann noch die Ehrungen für langjährige Mitglieder an. Markus Freund wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft und Johann „Hanni“ Galster für seine 65-jährige Mitgliedschaft in der CSU ausgezeichnet. Für ihre 30 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband wurde die ehemalige Zweite Bürgermeisterin und Kreisrätin Vroni Kaul sowie für 50 Jahre Mitgliedschaft der ehemalige Ortsvorsitzende Hans Engelhardt mit einer Anstecknadel sowie einer Urkunde geehrt. red