Am Donnerstagabend hat sich auf der Bundesstraße in Weißenohe ein Verkehrsunfall ohne Verletzte ereignet. Ein 46-jähriger Mann wollte mit seinem Skoda von der Bahnhofstraße kommend die B 2 in Richtung Hauptstraße geradeaus überqueren. Gleichzeitig beabsichtigte eine 22-jährige Audi-Fahrerin, von der Hauptstraße nach links in Richtung Mitteldorf abzubiegen. Hierbei kam es an der Kreuzung zu einem Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf 6000 Euro.