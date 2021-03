Am Sonntag, 7. März, um 9.15 Uhr bekommt in einem feierlichen Gottesdienst in der Christuskirche in Forchheim-Nord Annegret Cramer ihre Ernennungsurkunde als Pfarrerin auf Lebenszeit überreicht. Sie wird nach ihrer Elternzeit ihren ersten Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Christuskirche zusammen mit Dekan Günther Werner feiern.

Die Pfarrstelle teilen

Ihr Mann, Pfarrer Knut Cramer, und sie waren von 2017 bis 2020 in Papua-Neuguinea als Dozenten tätig. Am 1. Oktober 2020 haben sie die erste Pfarrstelle in der Christuskirche angetreten. Vorerst hat Knut Cramer die Aufgaben allein erledigt, nun werden beide die Pfarrstelle teilen. Zukünftig wird Knut Cramer die pfarramtliche Geschäftsführung übernehmen und Annegret Cramer vor allem im Konfirmandenunterricht und im Religionsunterricht eingesetzt. Andere Aufgaben ( Bestattungen , Taufen , Trauungen , Seelsorge und die Betreuung von Gruppen und Kreisen) werden sich beide teilen. Das Ehepaar hat drei Kinder (sechs Jahre, vier Jahre und zehn Monate).

Platz wird zugewiesen

Jeder ist willkommen zu dem Gottesdienst . Es besteht während des Gottesdienstes Maskenpflicht . Vom Begrüßungsteam wird jedem Gottesdienstmitfeiernden ein Platz zugewiesen. Es darf nicht gesungen werden. Die Kirchengemeinde freut sich, dass nun mit Annegret Cramer eine Frau das Team bereichert. red