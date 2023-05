Unterwegs mit Freunden – so hatte der Vorsitzender Ulrich Buchholz das Motto seiner Arbeit im Bund Naturschutz (BN) umrissen. Die Belange von Menschen und Natur könnten nur dort gewahrt werden, wo viele verschiedene Akteure an einem Strang zögen. Und so waren zur Jubiläumsfeier im Pilatushof in Hausen auch zahlreiche Vertreter von Politik, Verwaltung, Vereinen und weiterer Bürgergruppierungen geladen.

Dank und Auszeichnung

Landesvorsitzender Richard Mergner lobte in seiner Rede die engagierte Arbeit der Kreisgruppe und ihrer elf Ortsgruppen auf den verschiedenen Feldern des Naturschutzes. Mit 3316 Mitgliedern sei die Kreisgruppe ein Symbol dafür, wie die Ziele von Natur- und Umweltschutz in die Gesellschaft transportiert werden Ulrich Buchholz wurde aus Anlass des Jubiläums die Ehrennadel des BN in Silber überreicht – mit dem Wunsch, dass in Forchheim die Ziele des Verbandes durch engagierte Menschen weiterhin konsequent verfolgt werden sollen.

Der Festvortrag des Diplom-Forstwirtes Christian König hatte die Auswirkung des Klimawandels auf die fränkischen Wälder zum Thema. Die Zuhörer erfuhren durch aktuelle Daten, dass im Moment die Buche dabei ist, angesichts zunehmender Hitze und Trockenheit im Sommer ihr Verbreitungsgebiet nach Norden zu verlagern und ihre angestammten Standorte in Franken allmählich zu verlassen. Ulrich Buchholz