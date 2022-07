Wie viele Ehrenamtliche sich in den Kommunen der ILE Fränkische Schweiz Aktiv engagieren, wird beim diesjährigen Regionalbudget wieder deutlich. Der Gemeindeverbund vergibt erneut 100.000 Euro für Kleinprojekte, die zum großen Teil in Vereinsarbeit umgesetzt werden. Unter den knapp 40 Bewerbungen wählte das Auswahlgremium Ende Februar 19 Projekte aus, die bis zu 70 Prozent der Nettokosten gefördert werden und sich in der Umsetzung befinden.

Nachdem die letzten zwei Jahre coronabedingt nur wenige Feste und Veranstaltungen möglich waren, liegt in diesem Jahr ein Schwerpunkt auf der Vorbereitung neuer Feierlichkeiten. In Gößweinstein errichtet die Katholische Kirchenstiftung Herz Jesu einen Mehrgenerationenplatz, in Wannbach übernimmt die Feuerwehr Wannbach die Aufwertung des Festplatzes zum Familientreffpunkt. Der ZSG Germania renoviert seinen Verkaufswagen. Die Vereinsheime werden ebenso für Sitzungen fit gemacht. Die Feuerwehr Niedermirsberg, der FC Concordia Leutenbach und der Musikverein Pinzberg beschaffen neue Möbel und Küchenausstattungen.

Auch kulturell wird durch die Förderung einiges bewegt. Die Kirchehrenbacher Heimatfreunde erwerben die beliebte Erzählkugel, so dass diese auch nach Beendigung des Skulpturenwegs im Ort erhalten bleibt. Das Kinderheim Jule in Unterleinleiter plant einen Bücherschrank mit Sitzgelegenheiten. Hier werden Bücher entweder zum Tauschen, Mitnehmen oder Vor-Ort-Lesen zur Verfügung stehen. Der Krieger- und Militärverein Schlaifhausen installiert eine Nachtbeleuchtung am Ehrenmal Schlaifhausen und lässt seine Vereinsfahne zum 100-jährigen Jubiläum restaurieren. Der Heimat- und Volkstrachtenverein Kunreuth lädt in Zukunft im Dorfzentrum zum Brotbacken in einem richtigen Holzofen ein.

Sportlich betätigen können sich ab Herbst alle Aktiven auf dem Beachvolleyballplatz des SV Gloria Weilersbach und auf der Boule-Bahn des VK Wiesenttal. Wer gerne Zeit in der Natur verbringt, kommt auf der Johanna-Wiese in Gößweinstein oder dem Wald-Klima-Pfad der Burg Feuerstein auf seine Kosten. Außerdem wird der EBSer Lieblingsweg mit Waldsofas ausgestattet, so dass an den schönsten Aussichtsplätzen Ebermannstadts ab Herbst viele Bänke zum Ausruhen einladen. Wer einen eigenen Garten hat, kann sich im Herbst beim Obst- und Gartenbauverein Wiesenttal einen Obstbaum abholen.

Außerdem schafft die Feuerwehr Gosberg einen Defibrillator und die Fränkische Fliegerschule Feuerstein ein öffentliches Toilettenhäuschen an. red