Am Freitag gegen 8.45 Uhr hat sich auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall mit einem Lastwagen und zwei Autos ereignet. Circa zwei Kilometer nach der Autobahnanschlussstelle Trockau wechselte ein Sattelzug mit weißem Auflieger plötzlich ohne zu blinken vom rechten Fahrstreifen in die Mitte. Daraufhin musste ein Autofahrer von der mittleren Spur auf die linke Spur ausweichen, weshalb er mit einem weiteren Autofahrer , der sich auf der linken Spur befand, kollidierte. Der Brummifahrer fuhr weiter. Der Sachschaden wird auf mindestens 11 000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers führen, nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth unter Telefon 0921/5062330 entgegen. pol