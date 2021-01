Das Landratsamtes Forchheim hat letzte Woche FFP2-Masken an 2800 Bedürftige im Landkreis per Post versandt. Der Kreisverband des Roten Kreuzes (BRK) lieferte zusätzlich 2000 Masken aus seiner Notreserve für bedürftige Personen an das Landratsamt Forchheim .

Diese FFP2-Masken wurden an Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und an Personen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt von einem Bezirk erhalten, versandt. Dies sind Personen, die nicht bei der "Maskenaktion" des Freistaates Bayern berücksichtigt wurden.

Der Landrat Hermann Ulm ( CSU ) bedankte sich laut Pressemitteilung bei der Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbands, Birgit Kastura, ganz herzlich. Insgesamt wurden im Landkreis Forchheim 3113 Personen mit je fünf Masken bedacht (insgesamt sind dies 15 565 Masken). red