Nach der Verteilung der kleinen Brezen und Würste an alle der 76 teilnehmenden Schützinnen und Schützen begrüßte Vorsitzender Benedikt Bartosch viele verkleidete Mitglieder der ZSG Germania Wiesenthau zur Preisverteilung des Brezenschießens.

Bei den Jungschützen sicherte sich Johannes Stülpnagel (278,3-Teiler) die Würde des Wurstkönigs. Franziska Kaul (96-Teiler) holte sich den Titel in der Damenklasse, während Jeffrey Unglaube bei den Schützen die Nase vorn hatte (108,9-Teiler). Bei den Senioren kam niemand an Stefan Roppelt vorbei (150-Teiler). Und weil die Wurst alleine nicht schmeckt, sicherte sich Johannes Stülpnagel auch die große Breze in der Jugend- und Schülerklasse (201,3-Teiler). Das dachte sich wohl auch Stefan Roppelt, der es ihm gleichtat und die große Seniorenbreze mit einem 44-Teiler gewann. Luisa Prell holte sich bei den Damen das große Brezenherz (87,8-Teiler), das Damenherz der Seniorinnen holte sich Vorjahresgewinnerin Hildegard Drummer (100,2-Teiler). Bei den Schützen freute sich Dirk Schroll über die große Breze (248,1-Teiler).

Beim Vereinspokal der Schüler und Jugendlichen hatte Anna Hoffmann den besten Schuss (231,9-Teiler). In der Seniorenklasse triumphierte Stefan Roske (393,8-Teiler). Bei den Damen gewann Ramona Häfner mit einem 283,5-Teiler, bei den Schützen Sebastian Egelseer mit einem 223,5-Teiler. Bei den Luftpistolenschützen konnte Harald Klinger mit einem 770,2-Teiler den Pokal mit nach Hause nehmen.

Neben den Wurst- und Schinkenpreisen wurden dieses Jahr erstmalig auch Käsepreise ausgeschossen. Catrin Schroll hatte mit ihrem 48,8-Teiler freie Auswahl unter über 20 kulinarischen Preisen. red