Eine starke Rauchentwicklung in den Damentoiletten der Realschule Pegnitz haben am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Alle Anwesenden konnten das Schulgebäude unverletzt verlassen. Brandfahnder der Kripo Bayreuth übernahmen die Ermittlungen. Gegen 13.30 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen den Brandrauch im Schulgebäude und setzten den Notruf ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen in zwei Toilettenabteilen schnell löschen und Entwarnung geben. Zwischenzeitlich hatten bereits alle Schülerinnen und Schüler der Realschule das Gebäude verlassen. Sie blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Brandfahnder davon aus, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde. Bislang unbekannte Personen zündeten die Klopapierspender sowohl in der Damentoilette eines Stockwerks als auch in der Etage darüber an.