Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit und der extremen Hitze ist am Montagnachmittag eine staubtrockene Böschung neben der Fahrbahn in Richtung Dietersberg in Brand geraten.

Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Landwirt erkannte die Gefahrensituation und verständigte sofort die Integrierte Leitstelle. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren weiteten aufkommende heftige Windböen infolge Funkenflugs das Feuer auf ein angrenzendes, etwa eineinhalb Hektar großes Getreidefeld aus. Sieben umliegende Feuerwehreinheiten mit zahlreichen Einsatzkräften konnten durch laut Bericht der Polizei Ebermannstadt beherztes Eingreifen ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf umliegende Felder und Wälder verhindern und hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Menschen kamen nicht zu Schaden. Dem Landwirt entstand durch den Ausfall seiner Weizenernte ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wie Heiko Hofmann, Kommandant der FFW Thuisbrunn , angesichts der vermehrten Einsätze wegen Wald- und Flächenbränden anmerkt, unterstützen Landwirte die Feuerwehren mit der Bereitstellung großer Mengen an Wasser in ihren Fässern. Somit leisten sie schnelle Hilfe und Unterstützung, um größere Brände einzudämmen oder Entstehungsbrände unter Kontrolle zu bringen. red