Einen Bürgerversammlungsmarathon legte Wiesenttals Bürgermeister Marco Trautner hin. Die sechs Veranstaltungen fanden in Muggendorf, Streitberg, Wüstenstein, Oberfellendorf, Engelhardsberg und zuletzt in Birkenreuth statt. Hier waren an die 40 Bürgerinnen und Bürger in das zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaute ehemalige Schulhaus gekommen.

In seinem Bericht gab der Rathauschef zunächst einen Gesamtüberblick über die Situation der 2778 Einwohner zählenden Flächengemeinde. Danach kamen die Gemeindebürger mit ihren Anträgen und Anfragen zu Wort.

Das ehemalige Schulhaus

So wollte man wissen, wann der Umbau und die Sanierung des ehemaligen Schulhauses abgeschlossen sein werden. Trautner stellte in Aussicht, dass die Einweihung im Sommer mit der Segnung des neuen Feuerwehrautos geplant sei. In dem ehemaligen Schulgebäude, wo früher das große Klassenzimmer und eine Lehrerwohnung untergebracht waren, entstehen ein Bürger- und Jugendzentrum sowie Schulungsräume für die Feuerwehr und andere Gruppen. Außerdem wurden Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit und der energetischen Sanierung durchgeführt.

Breitband zum Aussiedlerhof

Die Trainmeuseler vermissen den vertrauten Klang ihrer Dorfglocke. Seit Wochen hören sie kein Mittags- und Abendläuten. Zum Aussiedlerhof in Wartleithen wurde von Trainmeusel aus eine Breitbandverkabelung für schnelleres Internet verlegt. Mit der Oberflächenherstellung des Kabelgrabens sind die Einwohner nicht zufrieden. Gleiches gilt für die Fahrbahnsanierung des Weges zum Hochbehälter nach Wasserleitungsarbeiten.

Beanstandet wurde auch die seit Monaten eingeschränkte Fahrbahn auf der Gemeindeverbindungsstraße Muggendorf – Trainmeusel in Höhe „Oberer Bahnhofsweg“. Dort finden Befestigungsarbeiten statt. hl