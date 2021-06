Sachschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Forth entstanden. Am Abend wollte ein 32-jähriger Autofahrer aus Eckental von der Stresemannstraße nach links in die Forther Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah er jedoch das auf der Vorfahrtsstraße befindliche Fahrzeug eines 19-Jährigen aus Kleinsendelbach. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Wagen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.