Am Donnerstagnachmittag hat sich im Kersbacher Kreisverkehr ein Unfall ereignet. Ein 54-jähriger VW-Fahrer mit Anhänger fuhr von der Staatsstraße 2243 von Kersbach kommend in nördlicher Richtung und bog am Kreisverkehr in Richtung Gosberg ab. Dabei löste sich sein Anhänger von der Kupplung und verselbstständigte sich. Hierbei stieß er in einen von Gosberg kommenden Mercedes-Kleinbus. Der 33-jährige Kleinbusfahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Da der Kleinbus durch die Beschädigung eine nicht unerhebliche Menge Öl verlor, musste die Kreisstraße FO 8 zum Reinigung von Kräften der Feuerwehr gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro.