Zusammen mit seiner Frau Edeltraud und seinen Söhnen Peter und Bernd sowie mit seinen zwei Enkelkindern feierte Andreas Dorsch in der Bahnhofsstraße in Unterleinleiter seinen 90. Geburtstag. Dazu machten auch Bürgermeister Alwin Gebhardt und Vizelandrat Otto Siebenhaar ihre Aufwartung.

Andreas Dorsch wurde in Dürrbrunn geboren, absolvierte eine Feinmechanikerlehre bei der Firma Göller in Ebermannstadt und wechselte dann zunächst zur Firma Siemens nach Erlangen und später – bis zu seiner Rente – zur Siemens-Niederlassung in Pretzfeld, wo er in seinem erlernten Beruf arbeitete.

1962 heiratete er seine Frau Edeltraud und zog nach Unterleinleiter . Andreas Dorsch war aktiver Feuerwehrmann , zuerst bei der Feuerwehr Dürrbrunn, dann bei der Feuerwehr Unterleinleiter . Viele Jahre Mitglied ist er auch bei der Spielvereinigung Dürrbrunn/ Unterleinleiter .

Sein Sohn Peter Dorsch ist Organist in Unterleinleiter und sein Enkel Florian spielt die Kirchenorgel in Ebermannstadt. Seinen Lebensabend verbringt der Jubilar gerne mit Zeitunglesen, Fernsehen und bei schönem Wetter in seinem Garten. tw