Am vergangen Samstag trafen sich mehrere Jugendfeuerwehren des Forchheimer Landkreises zur Abnahme der Deutschen Jugendleistungsspange am Sportgelände in Ebermannstadt . Da es sich hierbei um das höchste Abzeichen in den Jugendfeuerwehren in Bayern handelt, war auch der Abnahmeberechtigte der Deutschen Jugendfeuerwehr aus Nürnberg, Marcus Haas, anwesend.

Insgesamt mussten die fünf Gruppen fünf verschiedene Stationen absolvieren. Die erste bestand aus einer Schnelligkeitsübung, bei der sieben C-Schläuche ausgerollt und ordentlich verlegt werden mussten. Abschließend wurde das Können bei dem Aufbau eines Löschangriffs mit Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer unter Beweis gestellt.

Die letzte Übung war ein Gespräch mit den Schiedsrichtern, bei dem sowohl Allgemein- als auch Feuerwehrwissen geprüft wurden. Die zwei übrigen Aufgaben waren sportlicher Natur und sollten die Fitness der Feuerwehranwärter auf die Probe stellen. Dabei mussten die Jugendlichen ihre Schnelligkeit bei einem Staffellauf und ihre Kraft beim Kugelstoßen unter Beweis stellen.

Nach gut vier Stunden waren alle Aufgaben erfolgreich absolviert und die Abzeichen konnten an die Teilnehmer vergeben werden. Dabei wurden die Leistungen der Jugendlichen und die landkreisübergreifende Zusammenarbeit der verschiedenen Feuerwehren gelobt. red