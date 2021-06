Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag zwischen Kirchehrenbach und Wiesenthau ereignet. Ein 90-jähriger Mercedes-Fahrer war zusammen mit seiner 75-jährigen Beifahrerin in Richtung Wiesenthau unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn kam.

Dort streifte er den entgegenkommenden Opel einer 65-Jährigen. Im Anschluss prallte er frontal in den ebenfalls entgegenkommenden Honda eines 55-Jährigen.

Durch den Aufprall kippte der Mercedes auf die Seite, konnte aber von Ersthelfern wieder aufgerichtet werden, so dass die beiden Insassen aus ihrem Fahrzeug befreit werden konnten. Der 55-jährige Honda-Fahrer versuchte noch, nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Durch den Unfall wurde der 90-jährige Unfallverursacher schwer verletzt. Seine Beifahrerin und die beiden anderen Unfallbeteiligten, die alleine in ihren Fahrzeugen fuhren, wurden leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zwei Stunden Vollsperrung

Der Mercedes und der Honda waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro. An der Unfallstelle eingesetzt waren mehrere Besatzungen des Rettungsdienstes sowie Kräfte der Feuerwehr Wiesenthau . Die Kreisstraße war an der Unfallstelle zur Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim nicht. pol