Ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Forchheim . Eine 44-Jährige befuhr die Boschstraße und wollte dann die Hafenstraße queren. Dabei übersah sie an der Kreuzung eine 55-Jährige, die mit ihrem Chevrolet von links gefahren kam. Dort gilt „Vorfahrt gewähren“.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. pol